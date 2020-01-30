Зеленський оголосив 2020/2021 роком математики

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про оголошення 2020/2021 навчальним роком математичної освіти.

Такі заходи вводять з метою забезпечення конституційних гарантій з реалізації права на освіту та формування математичної компетентності.

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До слова, підштовхнули владу на такі кроки результати міжнародного дослідження якості освіти PISA щодо математичної компетентності.

Кабміну доручено забезпечити розроблення та затвердити комплекс заходів щодо проведення року математичної освіти в Україні.

Нагадаємо, українські школярі опинилися приблизно в середині списку дослідження якості освіти PISA-2018.