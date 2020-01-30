Зустрічі Зеленського з Путіним в Ізраїлі не було, Київ про неї не просив – ОП

Запитів Росії про зустріч президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна в Ізраїлі від української сторони не було. І зустрічі лідерів країн на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту в Єрусалимі не було.

Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак.

– Усе, що поширювалося в ЗМІ та якісь заяви Ушакова, не відповідають дійсності. Жодних запитів про зустріч не було, – сказав він.

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Єрмак також додав, що президент передав місця своєї делегації людям, які пережили трагедію, не через Путіна, а через те, що тема Голокосту близька Зеленському.

Як повідомлялося, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Київ направив запит на зустріч Зеленського і Путіна в Ізраїлі.