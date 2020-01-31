9,3 млн грн збитку: екс-головному архітектору Києва НАБУ вручило підозру

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру екс-головному архітектору Києва та директору фірми-забудовника, які завдали понад 9,3 млн грн збитків. Йдеться про незаконно побудований паркінг на місці дитячого басейну.

У 2002 році Київська міська рада передала земельні ділянки в центрі столиці в оренду ТОВ. Підприємство мало побудувати житловий будинок з басейном для середньої школи №130. У 2005 році відповідний договір уклала Голосіївська райрада.

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Підприємство звело коробку житлового будинку з допоміжними приміщеннями басейну. Однак у 2008 році будівництво припинили через відсутність коштів.

Потім ТОВ уклало договір з іншою фірмою. У 2013 році директор департаменту містобудування та архітектури КМДА видав містобудівні умови та обмеження забудови.

Замість басейну для школи вони передбачали будівництво багаторівневого паркінгу.

– Надалі, без відома школи та Голосіївської районної ради, компанія-забудовник на місці басейну побудувала паркінг та отримала вигоду від продажу незаконно побудованих паркомісць, – розповіли в прес-службі НАБУ.

Підозрюваним інкримінується вчинення кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що керівництво районного відділення держгеокадастру та райдержадміністрації Обухівського району Київської області незаконно заволоділо державними землями природно-заповідного фонду в Конча-Заспі, які оцінюються в майже 1 млрд грн.