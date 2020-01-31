Андрій Богдан розійшовся зі своєю дівчиною

Глава Офісу президента нещодавно розійшовся зі своєю коханою Анастасією Слічною.

Багато людей, які спілкувалися з ним після Нового року, відзначали, що він перебував у пригніченому стані.

– Він був у якійсь апатії, працював абияк, йшов з Офісу в години дві-три дня. Виглядав дуже сумним. Став уникати відвідування публічних заходів, – розповів один зі знайомих Богдана.

У поганого настрою керівника Офісу президента могло бути і зовсім не політичне пояснення. Адже саме в цей час він розлучився зі своєю дівчиною – співвласницею бренду купальників і нижньої білизни La Marе Анастасією Слічною.

Джерела з близького оточення глави ОП, кажуть, що Анастасія поїхала з його будинку в Конча-Заспі.

– Їхні стосунки на паузі. Через це Андрій деякий час був у пригніченому стані. Але зараз вже відійшов і знову включився в роботу.

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В одному з інтерв’ю Анастасія розповідала, що в 2018 році Богдан прийшов її привітати і з того моменту між ними зав’язалися стосунки.

– З Андрієм ми знайомі давно, нас пов’язувала загальна компанія. Ми часто перетиналися на спільних заходах, вечірках і вечерях. Андрій дуже розумний, порядний, цілеспрямований чоловік, я поділяю його життєві принципи і цінності, до речі, він володіє унікальним почуттям гумору. Більш близько спілкуватися ми почали в кінці минулого року. Андрій прийшов до мене на день народження і вкрав моє серце, – зазначає дівчина.

Разом Анастасія та Андрій провели зимові канікули за кордоном.

А ось після повернення до Києва, в середині січня у Богдана і Слічної почалася криза у відносинах.

– Так, все не так просто. Ніхто ж нікого не приховував, за рік вони багато де разом побували. Свята, компанія, спільні фото. Це в якійсь мірі зобов’язує. Може, звичайно, помиряться. Але зараз живуть окремо, – каже джерело і додає, що пара планує залишитися друзями.

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