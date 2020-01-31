Затори у Києві станом на 19.00 31 січня сягають 7 балів. За даними Google Maps, у столиці зафіксовано понад 20 ДТП.

На правому березі ускладнено рух транспорту на Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Льва Толстого, бульварі Лесі Українки, вулиці Мечникова, Московська, Січових Стрільців, Чорновола, Винниченко, Короленківської, Глибочицькій, Великій Житомирській, Володимирському узвозі, проспекті Перемоги.

Затори спостерігаються біля центральних станцій метро Площа Льва Толстого, Палац спорту, Печерська, Кловській, Золоті ворота, Театральна.

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На лівому водії відчувають незручності на Броварському проспекті біля метро Гідропарк, Лівобережна та Чернігівська, на вулиці Бажана біля метро Славутич, Осокорки, Харківська та Вирлиця. Також проблеми з рухом зафіксовані на вулиці Дніпровська Набережна, проспекті Соборності, вулиці Сверстюка та Гагаріна.

Крім цього проблеми з рухом є на мосту Патона, мосту Метро і Північному мосту.

Як відомо, у Києві з 30 січня до 1 лютого обмежать дорожній рух у зв’язку з візитом державного секретаря США Майка Помпео.