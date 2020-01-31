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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара на міжбанку перевищив 25 грн

У п’ятницю, 31 січня, курс гривні на міжбанку впав нижче психологічної позначки в 25 грн за $1.

У першій половині торгів котирування гривні на міжбанківському валютному ринку зросло, подолавши психологічну позначку в 25 грн/$1.

Читайте: Прогноз на курс долара: чому почав зростати і наскільки подорожчає

До 12.00 котирування склали 25,01-25, 04 грн/$1.

За Києвом мінімальна ціна купівлі долара в обміннику – 24,7 грн, максимальна – 24,97, середня – 24,83. Курс продажу від 24,97 до 25.15, середня ціна – 25,08 грн/$ 1.

НБУ також знизив довідковий курс гривні до 25,02 грн/$1.

Раніше Факти ICTV писали, чого очікувати від світової та української економіки у 2020 році.

Джерело: Finance.ua

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