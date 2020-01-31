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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс валют НБУ на 31 січня в Україні

Нацбанк зміцнив курс гривні, тому відповідно, долар і євро здешевшали.

Станом на 31 січня 2020 року курс американської валюти знизився до рівня 24,91 грн за один долар.

Євро також здешевшало на кілька копійок і зупинилося на рівні 27,47 грн.

ЧитайтеПрогноз на курс долара: чому почав зростати і наскільки подорожчає

Курс валют на 31.01.2020 від НБУ:

  • $100 – 2491,96 грн;
  • €100 – 2747,51 грн;
  • 100 польських злотих – 641,1 грн;
  • 10 російських рублів – 3,946 грн;

До слова, Факти ICTV писали, чого очікувати від світової та української економіки у 2020 році.

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