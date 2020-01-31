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Факти / Україна

Київ підтверджує намір відкрити КПВВ Золоте

Україна готова до відкриття КПВВ Золоте і продовжує працювати над подальшим вдосконаленням інфраструктури пунктів пропуску.

Про це йшла мова на урядовій нараді під головуванням міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксани Коляди, в якій взяли участь другий президент України Леонід Кучма, представники України в підгрупах ТКГ, місцева влада та керівники центральних органів виконавчої влади, повідомила прес-секретар Кучми Дарка Оліфер.

За підсумками зустрічі було доручено вжити заходів щодо подальшого розвитку проекту будівництва залізничної лінії, яка з’єднає підконтрольну Україні частину Луганської області з мережею української залізниці.

Також було вирішено підняти в рамках Тристоронньої контактної групи питання про повернення боргів від ОРДЛО за спожиту воду.

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Крім того, профільним установам делеговано визначити базу українського державного і приватного майна на території тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму, яке було незаконно захоплено і втрачено.

Як повідомлялося, учасники ТКГ попередньо домовилися про розведення у районі КПВВ Гнутове.

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