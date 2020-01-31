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Факти / Україна

Місто заблоковано військами: українці не можуть виїхати з Уханя

Українці не можуть виїхати з Уханя (Китай), тому що місто заблоковано військами.

Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі Свобода слова Савіка Шустера.

– Ми розуміємо, скільки людей зараз перебувають у самому Китаї та у місті Ухань. Це 51 людина. Вони нікуди не можуть виїхати, адже місто заблоковано військами і нікого не випускають.

Також він додав, що наразі ситуація знаходиться під контролем. З 20 січня працює цілодобова моніторингова група.

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– Ми маємо розуміння контролю всіх людей, які знаходяться в Китаї. Коли людина приземляється у тому чи іншому місці, першочергово вона отримає СМС-повідомлення, куди їй потрібно звертатися. Це практика майже усіх операторів, – зазначиву Данілов.

Нагадаємо, 30 січня Всесвітня організація охорони здоров’я на екстренному засіданні визнала спалах нового коронавірусу nCoV в Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

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