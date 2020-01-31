Ми готуємо бліцкриг з передачі в концесію портів – Криклій

Україна у 2020 році планує передати в концесію морські порти Маріуполя, Бердянська, Одеси і Чорноморська.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що це відбудеться максимально оперативно у найближчі терміни.

– Наступні концесійні проекти – це Маріупольський торговельний порт, Бердянський торговельний порт, Одеський пасажирський термінал і готель, якими багато хто вже зацікавилися, і частина Чорноморського, де стивідорна діяльність відбувається, – сказав він.

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За словами Криклія, концесію цих портів планується провести вже цього року, бо реформи і концесія робляться або швидко, або не робляться взагалі.

– Ми готуємо бліцкриг вже на цей рік, – наголосив Криклій.

Як повідомлялося, в Україні буде розроблено пілотні проекти з передання у концесію аеропортів у регіонах.