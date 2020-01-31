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Факти / Україна

На Донбасі ворог стріляє з артилерії, поранено бійця

На Донбасі 30 січня ворог шість разів порушив тишу, обстрілюючи позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

З початку доби 31 січня російські окупаційні війська двічі обстріляли українські позиції:

  • під Луганським – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
  • в районі Широкиного – з 82-міліметрових мінометів (13 мін), гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

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Нагадаємо, нещодавно на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє отримали бойові травми.

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