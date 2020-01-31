Пологовий будинок Лелека нагороджено Золотою медаллю якості JCI

У грудні 2019 року пологовий будинок Лелека пройшов перевірку міжнародної об’єднаної комісії та отримав акредитацію Joint Commission International (JCI). Він став першим в Україні госпітальним закладом, відзначеним Золотою медаллю якості JCI.

Ще у 2018 році клініка пройшла перевірку на отримання української національної акредитації, а минулого року підтвердила високі стандарти якості на міжнародному рівні. Працівники закладу пишаються такою почесною відзнакою, адже для цього потрібна неабияка підготовка.

Усі лікарі проходили тренінги, зокрема, з виникнення надзвичайних ситуацій з різними варіантами сценаріїв, клініка підлаштовувала свої стандарти відповідно до вимог міжнародної акредитації.

Що означає міжнародна акредитація Joint Commission International (JCI) та для чого вона потрібна?

Joint Commission International (JCI) – це міжнародна організація, яка займається розробкою стандартів якості та безпеки медичної діяльності, організацією навчання за цими стандартами та акредитацією медичних закладів відповідно до стандартів JCI.

Акредитація JCI – є однією з найпрестижніших в усьому світі. Це, насамперед, золотий стандарт якості, який прагнуть здобути медичні організації з метою підтвердження своєї професійності та дотримання міжнародних вимог під час надання послуг у сфері охорони здоров’я.

Сьогодні JCI співпрацює з понад ста медичними закладами в усьому світі, наразі акредитовано приблизно понад 1,5 тис. організацій у сфері охорони здоров’я в усьому світі. Основна ціль організації – підвищити якість медицини у світі та стимулювати медичні заклади до покращення відповідно до міжнародних вимог.

Кожен заклад проходить акредитацію за власною ініціативою. Перевірку проводять експерти Міжнародної об’єднаної комісії, які звертають увагу на все – від якості ліків та обладнання до дипломів лікарів та дотримання правил пожежної безпеки. Після отримання відзнаки заклад повинен підтверджувати її через кожні три роки, адже з часом правила JCI оновлюються та доповнюються.

– Акредитація JCI забезпечує медичні заклади процесами, що сприяють вдосконаленню в різних галузях: від підвищення рівня освіти персоналу до демонстрації провідних практик в умовах лікарні. Ми вдячні команді пологового будинку Лелека за їх зусилля стати медичним закладом міжнародного рівня, за відданість своїй місії в наданні якісної медичної допомоги та в організації безпеки пацієнта у медичному закладі, – сказав Пол Чанг, віце-президент з акредитації, стандартів і вимірів JCI.

Які переваги отримує пацієнт, користуючись послугами медичного закладу, акредитованого JCI:

імідж закладу;

гарантований рівень безпеки;

інформаційна підтримка пацієнтів;

впровадження сучасних методів лікування;

високі вимоги до лікарів та медичного персоналу;

постійне вдосконалення системи лікування та менеджменту;

дотримання норм пожежної безпеки та зберігання медичних препаратів.

Пологовий будинок Лелека – молодий та сучасний медичний заклад, заснований у 2016 році та розташований у Києві – у Пущі-Водиці. Тут надають кваліфіковану акушерську, гінекологічну та неонатологічну медичну допомогу відповідно до міжнародних медичних стандартів.

– На днях відкритих дверей ми постійно проводимо опитування, що важливо для пацієнтів під час обрання медичного закладу. Насамперед вони відповідають – якість медичної допомоги. А як ми можемо її довести? Якщо ми скажемо про це самі – це буде не дуже переконливо. А якщо це підтвердить міжнародна авторитетна організація, це буде більш вагомо, мені здається, – поділився генеральний директор Валерій Зукін.

Також він додає, що клініка зацікавлена у наданні послуг для іноземців, хоча зараз серед пацієнтів такі є, проте цей відсоток невеликий. На його думку, така практика необхідна не як масовий чинник, а як підтвердження світового визнання.

Лелека отримала Золоту медаль якості JCI у 2019 році. Протягом року клініка переймала досвід іноземних колег, консультувалася з закладами, які уже пройшли перевірку, проводила тренінги та навчання для персоналу.

– Це була дуже серйозна та клопітка робота для того, щоб все, що написано на папері, збігалося з дійсністю. Нам вдалося підготуватися до акредитації за період менше двох років, тоді як наші іноземні колеги витрачали на це 3-5 років. Справа у бажанні та волі вищого керівництва – вони дуже хотіли цього. Крім того, усі працівники закладу підхопили цю ідею, і ми працювали, як один злагоджений механізм, – розповіла Людмила Сідельник, головний менеджер якості пологового будинку Лелека.

Основні напрями клініки:

спостереження вагітності;

ведення пологів;

спостереження вагітності та ведення пологів з високими ступенями ризику;

оперативна гінекологія;

неонаталогія.

За словами керівників медичного закладу, наразі у них в планах – підтвердити акредитацію через три роки, отримати додаткову сертифікацію за окремими клінічними програмами, а також донести до пацієнтів важливість відзнаки.

– У квітні у нас пройде конференція для лікарів, тому що ми розуміємо: чим більше в Україні буде закладів, сертифікованих JCI, тим більше вона буде приваблива для медичного туризму, більше довіри буде до українських лікарів, – додав Валерій Зукін.

Пологовий будинок Лелека відкрито в кінці 2016 року. На 31 січня 2020 року в ньому народилося 4 854 дитини.