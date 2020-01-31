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Факти / Україна

Помічник нардепа від Слуги народу задекларував кота

Помічник депутата Павла Павліша від фракції Слуга народу Роман Завгородній задекларував за 2019 рік кота.

Він вніс тварину до категорії рухомого майна (окрім транспортних засобів) разом з глиняною вазою та антикварною глиняною піалою.

У документі зазначено, що кіт коштував 3 тис. грн. Його ім’я Котовськи і він дуже цінний. У пункті торгова марка помічник нардепа тричі вказав породу кота – шотландський висловухий, шотландський капловухий і скоттіш-фолд.

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До слова, раніше свою декларацію заповнив президент України Володимир Зеленський. Згідно з документом, він отримав від студії Квартал 95 роялті в розмірі 4,8 млн грн ($205,9 тис.), а також 104 тис. грн ($4,3 тис.) компенсації за користування торговою маркою.

Джерело: Єдиний реєстр декларацій

Фото: Dreamstime

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