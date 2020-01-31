Санкції проти РФ через Україну посилюватимуться – США

США продовжать тиснути на Росію санкціями з метою змусити Москву припинити війну на Донбасі та повернути анексований Крим.
Про це написала в Twitter офіційний представник американського Держдепартаменту Морган Ортагус.
– Ми продовжуватимемо вводити санкції проти Росії до того часу, поки вона не візьме на себе зобов’язання щодо миру на Донбасі та не припинить окупацію Криму, – заявила вона.
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Ортагус також передала Україні підтримку США.
До слова, державний секретар США Майк Помпео заявив, що США збережуть санкції проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.
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