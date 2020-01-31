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Факти / Україна

Щодня нас стає менше: три причини зменшення чисельності населення України

В Україні спостерігається тенденція до зменшення чисельності населення, заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

– Щодня українців стає менше і це дійсно проблема. Це проблема для усіх країн Cхідної Європи, але через те, що Україна є однією з найбідніших країн у регіоні, цей тренд особливо кричущий, – сказав він в ефірі телешоу Свобода шоу Савіка Шустера.

Дубілет також назвав основні причини зменшення чисельності населення.

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– Є три майже рівноцінні блоки – це негативний демографічний тренд, нас помирає більше, ніж народжується, друге – це окуповані території, третє – це трудова міграція, – пояснив він.

Як повідомлялося, у Кабміні відзвітували про чисельність наявного населення в Україні після пробного перепису.

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