PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Школи Кривого Рогу закривають на двотижневий карантин

Починаючи з 3 лютого, у Кривому Розі буде оголошено карантин.

Навчальний процес у всіх школах, творчих гуртках та ДЮСШ міста призупинять на два тижні. Таке рішення було ухвалено у Криворізькій міській раді.

Читайте: Карантин у школах 2020: міста, де призупинено навчання

Натомість дитячі садки не закриватимуть. Але діятиме обмеження на організацію масових дитячих свят та конкурсів.

– Станом на 31 січня уже були закриті 30 шкіл міста та 203 окремих класи. На карантині перебували 18,5 тисяч учнів. Протягом чотирьох тижнів зареєстровано близько 8 тис. хворих дітей, – повідомив голова міського відділу охорони здоров’я Костянтин Мурашко.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли про карантин у Києві. Відомо, що зараз призупинено навчання у семи школах.

Джерело: OneKR

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка