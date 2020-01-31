Школи Кривого Рогу закривають на двотижневий карантин

Починаючи з 3 лютого, у Кривому Розі буде оголошено карантин.

Навчальний процес у всіх школах, творчих гуртках та ДЮСШ міста призупинять на два тижні. Таке рішення було ухвалено у Криворізькій міській раді.

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Натомість дитячі садки не закриватимуть. Але діятиме обмеження на організацію масових дитячих свят та конкурсів.

– Станом на 31 січня уже були закриті 30 шкіл міста та 203 окремих класи. На карантині перебували 18,5 тисяч учнів. Протягом чотирьох тижнів зареєстровано близько 8 тис. хворих дітей, – повідомив голова міського відділу охорони здоров’я Костянтин Мурашко.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли про карантин у Києві. Відомо, що зараз призупинено навчання у семи школах.

Джерело: OneKR