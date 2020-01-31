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Факти / Україна

Суд відновив справу проти Кернеса

Полтавський апеляційний суд відновив кримінальне провадження щодо мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців за фактом позбавлення волі та спричинення тілесних ушкоджень громадянам під час мирних акцій протесту в січні 2014 року на території міста.

Обвинувальний акт після рішення суду відправили на новий судовий розгляд.

Кримінальне провадження відновили після апеляційних скарг Офісу генпрокурора та потерпілих.

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Нагадаємо, районний суд Полтави закрив кримінальне провадження за обвинуваченням Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блінніка і Євгена Сміцького у зв’язку з нібито відмовою сторони обвинувачення.

В Офісі генрокурора зазначають, що суд, ухвалюючи таке рішення, незаконно інтерпретував відсутність прокурорів ГПУ влітку 2018 року з невідомих причин в судовому засіданні як фактичну відмову від обвинувачення.

Джерело: Офіс генпрокурора

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