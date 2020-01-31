Тарифи на тепло для населення знизили у 120 містах – Гончарук

За грудень споживачам до сплати за тепло було нараховано на 5-35% менше залежно від міста та регіону. Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час наради в Офісі президента, яка стосувалася питань тарифів на теплопостачання.

– Загалом 143 підприємства у 120 містах ухвалили рішення про зниження тарифу, тому дуже значний відсоток отримав реальне зменшення рахунків у грудні. Ми продовжуємо працювати з обласними держадміністраціями і в січні очікуємо, що більше підприємств зможуть долучитися до цього процесу, – повідомив очільник уряду.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що, за його інформацією, багато споживачів справді констатують зменшення сум у рахунках за послуги ЖКГ. Водночас є повідомлення про мінімальне зниження тарифів або його повну відсутність.

Зі свого боку Олексій Гончарук відповів, що у тих містах, де тарифи на тепло раніше були більш економічно обґрунтованими, зараз менше можливості для їхнього зниження, ніж у регіонах, де вони були завищеними.

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Під час наради також констатували, що основний запас зменшення вартості тепла для населення не у зниженні цін на газ, а у проведенні ефективної термомодернізації будівель.

За інформацією прем’єр-міністра, 31 місто вже подало заявки для участі у програмі термомодернізації.

Раніше Факти ICTV писали, в яких областях України знизили тарифи на тепло.