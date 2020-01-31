У Кабміні закрили перукарню, тепер там працюватимуть інвестняні – Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що у Кабміні вирішили закрити перукарню.

Замість неї у приміщенні розмістять працівників UkraineInvest, які є тими самими інвестиційними нянями, про яких так багато говорили.

– У нас в Кабміні сталося нечуване — ми закрили перукарню. Я коли її виявив, спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжнісінька перукарня, – розповів Дубілет про подію.

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Всього у кабінеті створять 12 робочих місць.

Міністр додав, що наразі проводиться великий аналіз щодо ефективності використання площі державними органами.

За його словами, у власності держави є дуже багато нерухомості. Спочатку проаналізують міністерства, а потім й інші державні органи, після чого площу, яка звільниться, передадуть на приватизацію або здадуть в оренду через Prozorro.Продажі.

До слова, Дмитро Дубілет розповів, що у лютому громадськості представлять нову модель нарахування заробітної плати керівникам міністерств, відомств, державних підприємств.

Джерело: Dubilet