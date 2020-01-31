PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У Києві в’язням концтабору Аушвіц виплатять по 10 тис. грн

Колишні в’язні концентраційного табору Аушвіц до 75-річчя визволення отримають одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 10 грн. грн. Про це йдеться у розпорядженні КМДА №98.

– Вижити в концентраційному таборі Аушвіц вдалося небагатьом. Жахливі події Голокосту мають стати для нашого та наступних поколінь уроком людяності і толерантності, – наголосила заступник голови КМДА Марина Хонда.

Гроші на ці виплати передбачені у бюджеті столиці в рамках виконання міської цільової програми Турбота. Назустріч киянам на 2019-2021 роки.

Читайте: У пам’ять про солдатів, які боролися з більшовиками: Дуда зробив пропозицію Зеленському

Вони надійдуть на відповідні банківські рахунки та на Картки киянина.

Нагадаємо, 27 січня у Польщі відбулися заходи, присвячені 75-й річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау. На них був присутній і президент України Володимир Зеленський.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка