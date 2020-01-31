У Києві в’язням концтабору Аушвіц виплатять по 10 тис. грн

Колишні в’язні концентраційного табору Аушвіц до 75-річчя визволення отримають одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 10 грн. грн. Про це йдеться у розпорядженні КМДА №98.

– Вижити в концентраційному таборі Аушвіц вдалося небагатьом. Жахливі події Голокосту мають стати для нашого та наступних поколінь уроком людяності і толерантності, – наголосила заступник голови КМДА Марина Хонда.

Гроші на ці виплати передбачені у бюджеті столиці в рамках виконання міської цільової програми Турбота. Назустріч киянам на 2019-2021 роки.

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Вони надійдуть на відповідні банківські рахунки та на Картки киянина.

Нагадаємо, 27 січня у Польщі відбулися заходи, присвячені 75-й річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау. На них був присутній і президент України Володимир Зеленський.