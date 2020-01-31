У нас немає необхідності у надзвичайних заходах через коронавірус – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначає, що поки немає необхідності робити якісь надзвичайні заходи всередині України через коронавірус, але реакція в разі необхідності буде миттєвою.

Про це він заявив в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера на каналі Україна.

– Нам зараз вживати таких заходів, коли у нас немає навіть натяку на появу цього вірусу всередині країни, я вважаю поки що недоречно. Якщо тільки у нас з’явиться якась ситуація, на яку ми повинні реагувати, реагування буде моментальним. У нас для цього вжито всіх необхідних заходів.

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Данілов вказав, що безпосередньо в місті Ухані, де почався спалах коронавірусу, знаходиться лабораторія з найвищим рівнем захисту.

– Тому китайці сьогодні розуміють набагато, можливо, більше інших, і вони вживають таких заходів. Вони сьогодні локалізували повністю всі ці міста. За наявною інформацією, локалізовано 8 таких міст, з яких виїхати неможливо, – додав він.

Раніше Олексій Данілов повідомив, що українці не можуть виїхати з Уханя, тому що місто заблоковане військами.