Україна і Велика Британія узгодили нову торговельну угоду

Україна та Велика Британія узгодили текст нової торговельної угоди, яка набуде чинності з 2021 року. До 31 грудня 2020 року діє Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка заявив, що після затвердження угоди не зміниться нічого.

Причину необхідності нової угоди він пояснив так:

– Це відбувається в силу положень угоди про умови виходу Британії з ЄС.

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Тарас Качка також зазначив, що завдяки узгодженню тексту нової торговельної угоди є додатковий час, щоб удосконалити деякі її елементи.

Нагадаємо, раніше посол Великої Британії Мелінда Сіммонс заявила, що візовий режим для громадян України діятиме навіть після того, як країна вийде з ЄС.