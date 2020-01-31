Україна розробить план евакуації з Китаю і заходи щодо недопущення коронавірусу

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив посилити безпекові та профілактичні заходи з недопущення занесення і поширення в Україні нового коронавірусу з Китаю.

Міністерство закордонних справ, ДСНС, Міноборони і Мінінфраструктури повинні оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції.

Олексій Гончарук також доручив оперативно розробити Національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу. Зі свого боку, голови ОДА і держадміністрації у місті Києві повинні посилити заходи захисту на місцевому рівні.

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Олексій Гончарук зазначив, що наразі розглядається доцільність встановлення режиму підвищеної готовності у рамках єдиної державної системи цивільного захисту.

МОЗ на ранок понеділка 3 лютого повинен подати прем’єру чіткий план заходів щодо недопущення занесення і поширення вірусу. Олексій Гончарук також запевнив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив створити штаб для недопущення поширення коронавірусу.