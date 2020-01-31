Україна сподівається на зняття торгових обмежень США – Зеленський

Україна розраховує, що Сполучені Штати Америки зможуть усунути торговельні обмеження, зокрема, зняти 25-відсоткове мито на імпорт сталі, заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео.
– Це чутливе питання для нашого металургійного експорту, – зазначив глава держави.
Нагадаємо, 25-відсоткове мито на імпорт всіх видів сталевої продукції США запровадили у березні 2018 року.
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Металургійна продукція займає 61% в частці українського експорту в США.
В Укрметалургпромі вважають, що український імпорт не загрожує нацбезпеці Сполучених Штатів, оскільки частка України в структурі імпорту сталевої продукції в США становить менше 1%.
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