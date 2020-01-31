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Факти / Україна

Україна сподівається на зняття торгових обмежень США – Зеленський

Україна розраховує, що Сполучені Штати Америки зможуть усунути торговельні обмеження, зокрема, зняти 25-відсоткове мито на імпорт сталі, заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео.

– Це чутливе питання для нашого металургійного експорту, – зазначив глава держави.

Нагадаємо, 25-відсоткове мито на імпорт всіх видів сталевої продукції США запровадили у березні 2018 року.

Читайте: ЄС ввів мита на імпорт сталі, Україна продовжить поставки

Металургійна продукція займає 61% в частці українського експорту в США.

В Укрметалургпромі вважають, що український імпорт не загрожує нацбезпеці Сполучених Штатів, оскільки частка України в структурі імпорту сталевої продукції в США становить менше 1%.

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