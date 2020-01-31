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Факти / Україна

Українці, які прилетіли з Китаю, перебувають під контролем фахівців – Данілов

Усі пасажири, які прилетіли сьогодні, 31 січня, з Китаю, перебувають під контролем фахівців.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі Свобода слова Савіка Шустера.

Він зазначив, що серед 257 пасажирів – 249 українців, а також громадяни Білорусі, Росії та Сінгапуру.

– Я можу повідомити, що сьогодні у нас прилетів літак з КНР за рейсом Саньї-Київ о 10.59. 257 людей було на борту. З них було 6 громадян Білорусі, один громадянин Сінгапуру, один громадянин РФ та 249 громадян України.

Всі вони у нас на обліку. Ми розуміємо всі координати кожної людини, яка прибуває з зони ризику. Вони всі знаходяться у нас на контролі, – заявив Данілов.

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