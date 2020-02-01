Евакуація українців з ураженого коронавірусом Уханя: Китай дав попередню згоду

Українські громадяни, які наразі перебувають в китайському Ухані, звідки поширився коронавірус nCoV, можливо, скоро зможуть повернутися додому.

– Посольство України в КНР на постійній основі проводить моніторинг епідеміологічної ситуації в Китаї та роботу з компетентними органами КНР, зокрема, щодо можливої евакуації громадян України з міста Ухань та інших міст провінції Хубей, на які поширюються карантинні обмеження. Посольством отримано попередню згоду МЗС КНР на евакуацію наших громадян з міста Ухань чартерним авіарейсом, – йдеться у відповіді посольства на інформаційний запит.

Українські дипломати запевняють, що посольство у Китаї постійно моніторить епідеміологічну ситуацію.

А підготовча робота щодо можливої евакуації українців з провінції Хубей розпочата посольством ще 27 січня.

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Станом на 1 лютого у світі зареєстровано 11 374 підтверджених випадків коронавірусу 2019-нCoV, його жертвами стали 259 осіб.

Окрім того, підтверджено 133 випадки завезення коронавірусу в 24 країнах світу (Тайланд, Японія, Сінгапур, Тайвань, Австралія, Малайзія, США, Франція, Німеччина, Південна Корея, ОАЕ, Канада, Італія, Росія, Великобританія, Іспанія, Швеція, В’єтнам, Камбоджа, Фінляндія, Індія, Непал, Республіка Філіпіни та Шрі-Ланка).

Нагадаємо, 31 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю через коронавірус.