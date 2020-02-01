Україні необхідний законопроект з оптимізації служби крові №2429 – Анатолій Чугрієв

Для нормального функціонування галузі донорства в цілому та забезпечення українських пацієнтів необхідними препаратами плазми народні депутати ВРУ мають ухвалити законопроект №2429 про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я.

Таку думку в коментарі журналістам висловив президент Асоціації служби крові України, головний лікар Житомирського обласного центру крові Анатолій Чугрієв.

– Я вважаю, ухвалення такого закону – необхідний крок на цьому етапі, – заявив експерт.

На його думку, законопроект сприятиме залученню інвестицій для фракціонування крові саме в Україні. Анатолій Чугрієв розповів, що робоча група на чолі з Михайлом Радуцьким, нинішнім головою Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування працює над цим проектом закону вже тривалий час.

– Було дуже багато напрацьовано. Голова комітету підняв питання на високий рівень задля своєчасного подолання бар’єрів у галузі заготівлі плазми, – зазначив президент Асоціації служби крові України.

Експерт пояснив, що ухвалення цього закону сприятиме забороні вивезення стратегічного для України ресурсу – крові, адже документ безпосередньо забороняє це робити.

– Рівень заготовлення плазми для фракціонування у нас десь 1,2 літра на тисячу населення, а в Європі – в середньому дев’ять літрів, в США – 35. Відповідно, ми не можемо отримати лікарські засоби з донорської плазми, яка заготовлена в Україні. Це завжди підкреслює Всесвітня організація охорони здоров’я і на цьому наполягає ЄС. Лікарські засоби та компоненти крові, які заготовлені в цій країні, створюють систему самозабезпечення країни власними продуктами крові. Тут вже і генетика, і безпека з інфекцій. Тому що інфекції у різних країнах можуть бути різні, – зазначив Анатолій Чугрієв.

Однак, за його словами, Україна потребує не лише якісних компонентів, але й якісних препаратів для своїх потреб. Так, експерт переконаний, що законопроект №2429 сприятиме покращенню якості лікування українських пацієнтів, оскільки допоможе вирішити декілька болючих для сфери питань.

Зокрема, він сприяє введенню обов’язкового генного тестування, яке унеможливить інфікування пацієнтів під час переливання крові та плазми.

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– Треба тестувати кров двома методами, а ми тестуємо одним. Здається, у Сумах, Запоріжжі, Білій Церкві уже є другий вид тестування – генне, тестування на ДНК і РНК вірусів, а скоро буде й у Львові. Це обов’язковий метод тестування в інших країнах, – зазначив Анатолій Чугрієв.

Він підкреслив, що все обладнання, що є в державних і комунальних закладах охорони здоров’я в Україні, використовується вже протягом 15-30 років і потребує негайної заміни, адже є вкрай застарілим. На його думку, виходом із цієї ситуації може стати державно-приватне партнерство.

– Потрібно залучати кошти приватних осіб, підприємств, які будуть зацікавлені. Але будь-який бізнесмен як мінімум зацікавлений повернути вкладені гроші, а як максимум – отримати прибуток. Тому на паритетних умовах потрібно дозволити хоча б заготовлення плазми для фракціонування, з якої виготовляються препарати крові – лікарські засоби, приватним суб’єктам підприємницької діяльності, – сказав Анатолій Чугрієв.

Законопроект №2429 про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я був ухвалений Верховною Радою за основу у першому читанні у грудні 2019 року.

Його ініціатором виступив голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Нагадаємо, голова комітету медичного права Асоціації правників України Марина Слободніченко заявила, що Єдина державна інформсистема трансплантації готова до запуску.