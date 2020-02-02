Міносвіти просить ВНЗ про дистанційне навчання для студентів з Китаю

Через спалах коронавірусу Міністерство освіти і науки рекомендуватиме закладам вищої освіти організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю та країн Південно-Східної Азії, які наразі не перебувають на території України.

Відповідний лист буде надіслано в понеділок, 3 лютого.

До 10 лютого ВНЗ повинні повідомити усім своїм студентам з Китаю і країн Південно-Східної Азії про можливість дистанційного навчання та надати їм змогу скласти відповідні іспити після нормалізації ситуації навколо коронавірусу.

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Міністр освіти і науки Ганна Новосад пояснила, що мета такого рішення полягає у тому, щоб забезпечити нормальний освітній процес:

– Наша мета – забезпечити безперервність освітнього процесу і водночас максимально врахувати усі обставини, пов‘язані із ситуацією навколо коронавірусу (2019-nCoV).

Нагадаємо, у світі станом на 2 лютого зареєстровано 14 568 випадків зараження новим коронавірусом, померли вже 305 людей.