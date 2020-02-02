PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На Закарпатті згоріла дерев’яна церква

У ніч на неділю в місті Іршаві виникла пожежа в дерев’яній церкві Святого Василя Великого на вулиці Набережній.

– Інформація про пожежу надійшла в 00.55. На ліквідацію займання виїхало п’ять одиниць техніки і 25 рятувальників від пожежно-рятувальних підрозділів Іршави та села Довге, – повідомляють у ДСНС.

Через те, що храм повністю побудований з дерева вогонь досить швидко поширився площею.

Читайте: Пожежа під Києвом: на дачі згоріли троє людей

Бійці ДСНС локалізували пожежу о 01.45 і через деякий час ліквідували повністю.

За попередньою інформацією постраждалих немає.

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка