Продавати собак не треба: в Нафтогазі розповіли, хто має право на субсидію

Родини, які витрачають на комунальні послуги більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, мають право на державну субсидію.
Про це повідомляє Нафтогаз України в своєму Facebook.
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Також в Нафтогазі зазначають, що в держбюджеті цього року передбачено близько 50 млрд грн живих грошей на часткову оплату платіжок для родин, яким складно оплачувати повну ціну.
– Продавати собак, котів, хом‘яків, черепах та інших друзів не треба. Треба звертатися по грошову допомогу, на яку ви маєте право за законом, – написала компанія.
Нагадаємо, Брагар в ефірі телеканалу 112 Україна порадив жінці, яка дзвонила у студію продати собаку, якщо вона елітної породи, а за виручені гроші оплатити комунальні послуги.
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