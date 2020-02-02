Ситуація на Донбасі: 11 обстрілів, троє військових поранені

На Донбасі бойовики 11 разів порушили режим тиші. Внаслідок ворожих обстрілів були поранені двоє українських захисників, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження.

Бойовики обстрілювали позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив чотири обстріли.

Сім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.

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Під обстріл потрапили пункти поблизу Пісків, Лебединського, Луганського, Кримського, поруч з Василівкою та Новотошківським.

Раніше Факти ICTV писали, що на Донбасі загинула військовий медик.

Джерело: ООС