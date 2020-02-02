У січні бюджет недоотримав майже 14 млрд гривень – Мінфін

За даними Державної казначейської служби про виконання бюджету в січні, доходи загального фонду державного бюджету становили 42,6 млрд гривень і були на 13,8 млрд гривень менші за розпис.

Головною причиною недовиконання доходів стали суттєві зміни макроекономічних показників порівнянно з прогнозом уряду, затвердженим в жовтні 2019 року.

Зокрема, це міцний обмінний курс гривні, менший обсяг імпорту і більш низькі ціни на газ.

– Міністерством фінансів на підставі оперативних даних за січень буде ініційовано низку заходів відповідного реагування на об’єктивні фактори, які впливають на доходи і видатки державного бюджету для нівелювання негативного впливу поточних чинників протягом року, – йдеться в повідомленні Мінфіну.

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Наразі триває робота головних розпорядників над порядками використання бюджетних коштів і прийняттям паспортів бюджетних програм, а також розпочато активну роботу над Бюджетною декларацією на 2021-2023 роки.

Раніше Гончарук запропонував спосіб, у який держбюджет економитиме по 2 млн грн щодня.

Джерело: Мінфін