Влада визнає, що припускається помилок – Єрмак

Українська влада визнає, що припускається помилок, і готова прислухатися до критики, якщо вона звучить в цивілізованій формі.

Про це заявив помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

– Ми вирішили міняти все і відразу, це дуже складно. Безумовно, це не може відбуватися без помилок, їх багато, але є щире бажання змінювати, рухатися вперед, робити ці реформи, – сказав він.

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Єрмак зазначив, що якісь процеси і зміни відбуваються з помилками, але ці помилки виправляються.

– Не все можна сьогодні взяти з чистого аркуша і одночасно виправити. Так, ухвалювалися рішення, які не відповідають тому, що було записано в програмі партії. Є помилки, і ми не приховуємо цього, – сказав помічник Зеленського.

Також Андрій Єрмак підкреслив, що якщо сьогодні звучить критика, а не образи, то влада бачить, прислухається і готова виправляти помилки.

Раніше Єрмак висловив сподівання, що місцеві вибори на Донбасі відбудуться в жовтні.

Джерело: KRYM – критичне мислення