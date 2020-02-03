Чітку дату евакуації українських громадян з Китаю ще не встановлено.
Про це заявив генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський під час брифінгу.
– Чітку дату ще не вустановлено. Про це сьогодні була нарада у Мінінфраструктури. Результати я поки дати не можу.
Однак він зазначив, що це можливо буде реалізувати протягом тижня.
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Також Скіпальський додав, що наразі не відомо, хто саме з авіаперевізників здійснюватиме евакуацію.
Раніше Кабмін затвердив план щодо запобігання спалаху коронавирусу в Україні.
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