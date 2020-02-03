Справжньої сніжної та морозної зими в лютому вже не буде, якщо вірити попередніми прогнозами синоптиків.

Буде багато опадів у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом, температура вдень переважно зі знаком плюс, тільки вночі можливі невеликі заморозки. Синоптики попереджають: 5-9 лютого по всій території України очікуються сильні морози.

Погода у Києві в лютому 2020

У Києві в останній місяць зими очікуються опади переважно у вигляді дощу, іноді з мокрим снігом. Протягом усього місяця протримається плюсова температура із заморозками до -2 вночі. Виключенням будуть лише 7 та 8 лютого – тоді очікується від -5 до -9 тепла. Однак ненадовго: 11 лютого стовпчик термометра підніметься до +6. Весь місяць небо буде хмарним, з проясненнями.

Погода у Харкові в лютому 2020

Перший тиждень лютого нагадуватиме справжню зиму – приблизно до 11 лютого очікуються снігові опади та мороз – подекуди навіть до -20. Вдень температура буде поступово підвищуватися. У другій половині місяця буде плюсова температура та часті опади, і до кінця місяця в окремі дні очікується до +11.

Погода в Одесі в лютому 2020

Лютий буде теплим і вологим, опади очікуються протягом всього місяця. Температура повітря коливатиметься в діапазоні від -1 до +9.

Погода у Дніпрі в лютому 2020

Місяць почнеться дощами, потім на два-три дні вигляне сонце, а 6-9 лютого прогнозують рясні снігопади і морози до -19. Але сніг швидко розтане, до середини місяця потеплішає до +12. Потім буде ще кілька дощових днів і зниження температури до +1, але без морозів, навіть вночі.

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Погода у Львові в лютому 2020

У Львові дощі весь місяць, можливий також мокрий сніг. У першій половині місяця – морози вночі та сонячна погода вдень, а вже після 14 лютого очікується плюсова, однак похмура погода.

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Джерело: Gismeteo