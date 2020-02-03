Фракція може застосувати до Брагаря санкції – Корнієнко

Рішення щодо санкцій над Євгенієм Брагарем обговорюватимуть сьогодні ввечері.

Про це заявив перший заступник голови фракції Слуга Народу Олександр Корнієнко під час розмови з журналістами.

– Сьогодні ввечері буде мала фракція, де ми обговоримо це питання. Це нормальний процес ухвалення рішення, адже формально Євгеній нічого не порушив.

Відповідаючи на запитання про те, які в принципі можуть бути санкції, Корнієнко вказав виключення з фракції.

– Які санкції бувають – виключення із фракції. За це має проголосувати уся фракція. У нас також буває просто догана. Заборона ходити на ефіри – це не демократично. Це право вибора самого депутата. Я знаю, що він переживає щодо цієї ситуації. Той моральний осуд, в який потрапив Євгеній, це більш ніж достатньо з моральної точки зору, щоб людина зробила висновки на майбутнє, – зазначив він.

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Також Корнієнко додав, що мандата Брагаря не позбавлять.

На запитання, що робити, якщо не вистачає на комуналку, нардеп відповів, що необхідно спочатку розібратися у ситуації.

– У мене рибки, я б не сильно виправив комунальну ситуацію, якби продав їх. Насправді, нам потрібно і працювати з розумінням ситуації, і виправляти саму причину (з платіжками – Ред.), – зазначив Корнієнко.