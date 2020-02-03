Під час позачергового засідання Кабінету міністрів було затверджено план запобігання занесенню і поширенню коронавірусу 2019-nCoV на території України.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, розробляються і плани на регіональному рівні. Лікарням необхідно підготуватися до можливих випадків захворювання, а також визначити потребу в ліках та обладнанні.

– Уряд зобов’язує провести навчання в медичних закладах щодо готовності прийняти потенційних хворих. Міністерство охорони здоров’я має проконтролювати весь процес та допомогти методологічно, – повідомив Гончарук.

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Він додав, що наразі МЗС та МОЗ рекомендують утриматися від поїздок до провінції Хубей та, зокрема, китайського міста Ухань, оскільки там існують найбільші ризики зараження коронавірусом.

Також варто скасувати поїздки до Китаю, які не є вкрай необхідними.

Для всіх систем цивільного захисту встановили режим підвищеної готовності, вони готові до оперативної мобілізації.

До слова, у Китаї одужали 328 людей, які раніше захворіли на новий тип коронавірусу.