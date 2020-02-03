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Факти / Україна / Суспільство

Повернулися з Китаю: у двох українців не підтвердили зараження коронавірусом

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що у двох пацієнтів, які прибули з Китаю не виявлено зараження коронавірусом.

Раніше пасажири помітили у себе симптоми коронавірусу, однак огляд та результати аналізів не підтвердили їхні побоювання.

Лабораторні дослідження тривають для встановлення етіології.

Також не підтвердилася підозра ще у трьох осіб, які повернулися з Китаю — їм діагностували аденовірусну інфекцію.

ЧитайтеВ Україні затверджено список лікарень для лікування коронавірусу – МОЗ

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як люди інфікуються коронавірусом та коли буде вакцина

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