Україна готова до цієї ситуації – Гончарук про загрозу коронавірусу nCoV

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна готова до загрози коронавірусу nCoV.

– Україна готова до цієї ситуації. У нас всі служби працюють в стані максимальної готовності. Ми контролюємо ситуацію на кордоні, перевіряємо тих людей, які заїжджають в Україну з ризикованих територій, у нас є їхні контакти, − сказав Гончарук.

За його словами, жодна підозра на коронавірус в Україні не підтвердилася.

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Також він додав, що в країні є бригади інфекціоністів в достатній кількості.

– Мінімум по дві оснащені бригади в кожній області, які знають, що треба робити. Тому я не бачу підстав для занепокоєння, − сказав він.

Нагадаємо, у Китаї 328 осіб змогли одужати після того, як захворіли новим типом коронавірусу.

Джерело: Україна