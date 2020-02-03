Унаслідок обстрілів на Донбасі один військовий отримав поранення

3 лютого збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, через що один боєць отримав поранення.

Бойовики обстрілювали позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Стріляли поблизу Павлополя, в районі Авдіївки, поблизу Опитного та Пісків.

Двічі ворог обстрілював із міномету 120-мм калібру околиці Новотошківського та один раз поблизу Оріхового.

Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі через обстріли бойовиків загинула старший бойовий медик одного з підрозділу Об’єднаних сил Клавдія Ситник.