В Україні затверджено список лікарень для лікування коронавірусу – МОЗ

2 лютого було затверджено проекти постанов уряду, спрямовані на попередження поширення коронавірусу 2019 nCoV в Україні та вжиття заходів реагування в разі, якщо хвороба пошириться в країні.

– Також був сформований список госпітальних баз і бригад екстреної медичної допомоги, які надаватимуть медичну допомогу особам з підозрою на коронавірус 2019 nCoV, і список контактних осіб обраних госпітальних баз, які будуть працювати в цілодобовому режимі, – повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Всього станом на 3 лютого 2020 року в світі було зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

– Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах світу, з них 25 випадків в країнах Європи: 10 – Німеччина, 6 – Франція, 2 – Італія, 2 – Росія, 2 – Велика Британія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомили Філіппіни, – вказується в повідомленні.

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– В Україні жоден підтверджений лабораторно випадок нової коронавірусної інфекції не зареєстровано, – підкреслюють в міністерстві.

Відзначається, що 1 лютого в аеропорту Бориспіль два пасажири звернулися з підозрою на захворювання 2019 nCoV. За підсумками огляду обом був попередньо встановлений діагноз гостра респіраторна вірусна інфекція.

– З огляду на те, що ці пасажири прибули з Китаю, вони були госпіталізовані в інфекційне відділення Олександрівської лікарні в Києві, – уточнює МОЗ.

Раніше Кабмін затвердив план щодо запобігання спалаху коронавирусу в Україні.