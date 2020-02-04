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Факти / Україна / Політика

Більше ніяких курортів – у Слузі народу назвали місце проведення навчання нардепів

4 лютого перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що партія змінить місце навчання своїх депутатів.

Йдеться про з’їзд, який заплановано на 15 лютого, а також велике навчання для місцевих депутатів та голів об’єднаних територіальних громад.

– Зараз ми вже не можемо собі дозволити возити депутатів до таких місць, як Трускавець.

Планується відкрити постійно діючий навчальний офіс у виставковому центрі Парковий, – сказав депутат.

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Корнієнко також додав, що тренінги протривають усю весну.

Депутати розглядатимуть законодавство, питання комунікації з електоратом, правила поведінки на прямих ефірах тощо.

Нагадаємо, у серпні 2019 року партія Слуга народу організувала тимчасову школу для нардепів. Факти ICTV розповідали, як проходило їх навчання у Трускавці.

Джерело: УНІАН

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