Дениса Шмигаля призначили віце-прем’єр-міністром

Народні депутати підтримали кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду віце-прем’єр-міністра – міністра розвитку громад і територій.

Під час голосування у Верховній Раді за його призначення були 278 нардепів. Проти висловилися двоє парламентаріїв.

Комітет рекомендував парламенту підтримати кандидатуру Шмигаля.

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У своєму виступі перед голосуванням Шмигаль пообіцяв, що вже розпочаті ключові реформи міністерства будуть продовжені під його керівництвом.

Серед них було названо реформи будівельної галузі, галузі житлово-комунального господарства, адміністративно-територіального устрою України.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що фокус міністерства важливо направити на децентралізацію, і нагадав, що Шмигаль добре себе проявив під час роботи Кабміну з головами ОДА.

Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради 4 лютого міністра розвитку громад і територій Альону Бабак звільнили з посади.