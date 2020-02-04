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Курс долара на міжбанку впав нижче 25 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10.30 4 лютого 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 24,91 грн за долар, курс купівлі до 24,8800 гривень за долар.

Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 27,53 грн за євро.

Читайте: Яким буде курс долара у лютому: прогноз аналітиків

За даними компанії Укрділінг, сьогодні вранці валюнті торги відкрилися у такому діапазоні:

  • Долар: 24,8800 – 24,9100 грн;
  • Євро: 27,5048 – 27,5355 грн;
  • Російський рубль: 0,3930 – 0,3936 грн.

Раніше НБУ назвав причини, чому гривня падає після стрімкого зростання.

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