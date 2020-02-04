Премії президента і прем’єра можна прив’язати до зростання ВВП – Дубілет

Премії, які виплачують президенту, прем’єр-міністру і спікеру Верховної Ради, пропонують прив’язати до зростання ВВП України.

З такою ініціативою виступив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Протягом останнього тижня він працював над архітектурою зарплат в різних держорганах.

Презентація з новою архітектурою зарплат уже готова і зараз очікується, коли президент і прем’єр-міністр дадуть щодо неї свою резолюцію.

– Наприклад, згідно з тією пропозицією, яку я зробив, у президента, прем’єра і спікера, як перших осіб, премія прив’язана до зростання ВВП. Оскільки не дуже зрозуміло, до чого ще можна прив’язати їх змінну частину. У кожного з міністрів зарплата може бути прив’язана до того, що він безпосередньо зробив, наприклад, до щоквартального звіту, – сказав Дубілет.

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Міністр додав, що у депутатів також може бути свій показник. Наприклад, участь в сесії і комітетах.

Також ведеться обговорення щодо рівня зарплат у державних компаніях.

До слова, за рік середня зарплата в Україні зросла на 16% – до 12 264 грн.