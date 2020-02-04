PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

СБУ пояснила зникнення Козака-переможця з офіційного сайту

Фото Козака-переможця видалили із сайту через те, що наразі відбувається технічне та дизайнерське оновлення.

СБУ видалила з сайту Козака-переможця через технічне оновлення

– Ніякої конспірології. Козак-переможець і надалі буде знаковим та важливим образом для СБУ.

Пам’ятник захисникам Незалежності України стояв, стоїть і буде стояти біля будівлі СБУ та є одним із символів Служби. А ми як ловили зрадників, так і ловитимемо, – наголосили у відомстві.

Читайте: Баканов ініціює новий закон про СБУ

Раніше у соцмережах розгорнулася дискусія щодо видалення Козака-переможця, який знищує двоголового змія Кремля. Дехто вбачав у цьому зраду українських інтересів, однак відомство усе пояснило.

Нагадаємо, у 2019 році Служба безпеки України нейтралізувала понад 480 кіберінцидентів та кібератак на органи державної влади та об`єкти критичної інфраструктури.

Джерело: СБУ

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка