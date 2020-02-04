СБУ видалила з сайту Козака-переможця через технічне оновлення

Фото Козака-переможця видалили із сайту через те, що наразі відбувається технічне та дизайнерське оновлення.

– Ніякої конспірології. Козак-переможець і надалі буде знаковим та важливим образом для СБУ. Пам’ятник захисникам Незалежності України стояв, стоїть і буде стояти біля будівлі СБУ та є одним із символів Служби. А ми як ловили зрадників, так і ловитимемо, – наголосили у відомстві.

Читайте: Баканов ініціює новий закон про СБУ

Раніше у соцмережах розгорнулася дискусія щодо видалення Козака-переможця, який знищує двоголового змія Кремля. Дехто вбачав у цьому зраду українських інтересів, однак відомство усе пояснило.

Нагадаємо, у 2019 році Служба безпеки України нейтралізувала понад 480 кіберінцидентів та кібератак на органи державної влади та об`єкти критичної інфраструктури.