У Львові не підтвердили коронавірус у туриста з Китаю

У туриста, який повернувся до Львова з острова Хайнань (Китай), не підтвердили коронавірус.
40-річного чоловіка госпіталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з нежиттю.
Перші аналізи свідчили про відсутність у нього коронавірусу, але лікарі продовжили обстеження.
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Чоловік весь час перебував у лікарні в окремому боксі.
Решта аналізів також не підтвердили наявність у нього коронавірусу і його виписали з лікарні.
Він перебував під наглядом сімейного лікаря, його стан покращився.
Раніше Кабмін затвердив план щодо запобігання спалаху коронавирусу в Україні.
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