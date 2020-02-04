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Факти / Україна

У Львові не підтвердили коронавірус у туриста з Китаю

У туриста, який повернувся до Львова з острова Хайнань (Китай), не підтвердили коронавірус.

40-річного чоловіка госпіталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з нежиттю.

Перші аналізи свідчили про відсутність у нього коронавірусу, але лікарі продовжили обстеження.

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Чоловік весь час перебував у лікарні в окремому боксі.

Решта аналізів також не підтвердили наявність у нього коронавірусу і його виписали з лікарні.

Він перебував під наглядом сімейного лікаря, його стан покращився.

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Джерело: Українські новини

Фото: Dreamstime

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