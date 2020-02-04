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Факти / Україна / Суспільство

У ВР відкрили виставку, присвячену сексуальному насильству дітей в інтернеті

Верховна Рада разом з Міністерством цифрової трансформації України відкрила виставку, присвячену сексуальному насильству дітей в інтернеті.

Про це розповіла заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

– Якщо не знаєш або не замислюєшся про проблему – це не означає, що її немає, – написала заступник міністра.

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До того ж, Валерія Іонан навела приклади для тих, хто думаєте, що ця проблема нас не стосується:

  • У березні 2019 року у Вінницькій області – кіберполіція затримала жінку, яка знімала порнографічне відео за участю власного 2-річного сина.
  • У червні 2019 року в Запоріжжі затримали 23-річного хлопця, який ґвалтував 2-річну доньку своєї подруги і викладав усе в закриту групу в інтернеті.
  • В грудні 2019 року на Дніпропетровщині кіберполіція зупинила діяльність порностудії, яка створювала контент з неповнолітніми дітьми.

Також Іонан додала, що дізнатись, як уберегти дітей онлайн від шкідливих матеріалів, кібербулінгу, суїцидальних Інтернет-спілок, сексуального насильства можна, пройшовши курс на Дія: Цифрова освіта.

Раніше ми писали про те, що у Херсоні чоловік надсилав дитині свої інтимні відео та фото.

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