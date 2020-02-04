5 лютого Верховна Рада розглядатиме внесення змін щодо окремих питань функціонування банківської системи, а також скасування рішення ВР про ухвалення як закону України проекту закону Про повну загальну середню освіту.

У першому читанні Рада планує ухвалити внесення змін до Закону України Про Вищий антикорупційний суд.

Рада також розгляне внесення змін щодо запровадження стандартів Ради Європи для молодіжних центрів і децентралізації роботи з молоддю.

Окрім цього депутати у другому читанні голосуватимуть за внесення змін щодо обігу земель сільськогосподарського призначення та доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.

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З 16.00 передбачена робота в комітетах.

Порядок Денний Ради На 5 Лютого

Нагадаємо, цього пленарного тижня Верховна Рада повинна розглянути зміни до Конституції щодо закріплення пропорційної виборчої системи та зменшення кількості нардепів.