5 лютого Верховна Рада розглядатиме внесення змін щодо окремих питань функціонування банківської системи, а також скасування рішення ВР про ухвалення як закону України проекту закону Про повну загальну середню освіту.
У першому читанні Рада планує ухвалити внесення змін до Закону України Про Вищий антикорупційний суд.
Рада також розгляне внесення змін щодо запровадження стандартів Ради Європи для молодіжних центрів і децентралізації роботи з молоддю.
Окрім цього депутати у другому читанні голосуватимуть за внесення змін щодо обігу земель сільськогосподарського призначення та доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.
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З 16.00 передбачена робота в комітетах.
Порядок Денний Ради На 5 Лютого
Нагадаємо, цього пленарного тижня Верховна Рада повинна розглянути зміни до Конституції щодо закріплення пропорційної виборчої системи та зменшення кількості нардепів.