Одним з основних питань засідання Верховної Ради 4 лютого стане розгляд проекту постанови щодо звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад та територій України.

Одразу після цього народні депутати мають розглянути проект постанови про призначення Дениса Шмигаля на зазначену посаду.

Для попереднього схвалення буде надано проект закону про зміни до Конституції України щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради та закріплення пропорційної виборчої системи.

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Крім того, парламент розгляне низку інших змін до Конституції.

У другому читанні 4 лютого мають розглянути законопроект щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою.

У першому читанні опиняться проекти законів у питаннях громадянства та кредитних договорів.

До слова, третя сесія Верховної Ради ІХ скликання триватиме з 4 лютого до 17 липня 2020 року.

Відео: RadaTVchannel